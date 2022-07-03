ВС РФ уничтожили в ДНР элитное подразделение президентского полка ВСУ

Вооружённые силы России на территории ДНР уничтожили элитное подразделение украинской армии. Двое служащих президентского полка сдались в плен, сообщает Минобороны РФ.

"В районе населённого пункта Спорное уничтожено подразделение 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Хмельницкого", — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что уничтожено 18 боевиков этого подразделения, две сдались в плен, "остальные разбежались".

Помимо этого, за последние сутки ВС РФ ликвидировали более 100 украинских военнослужащих и до 120 иностранных наёмников.