Вооружённые силы России на территории ДНР уничтожили элитное подразделение украинской армии. Двое служащих президентского полка сдались в плен, сообщает Минобороны РФ.
"В районе населённого пункта Спорное уничтожено подразделение 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Хмельницкого", — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве уточнили, что уничтожено 18 боевиков этого подразделения, две сдались в плен, "остальные разбежались".
Помимо этого, за последние сутки ВС РФ ликвидировали более 100 украинских военнослужащих и до 120 иностранных наёмников.
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