Командование "Юг" ВСУ заявило, что ВКС РФ нанесли удары по острову Змеиный

Оперативное командование "Юг" ВСУ заявило, что российские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли удары по Змеиному. О цели ударов не сообщается, передаёт "Военное обозрение". Сведений о том, чтобы попытаться высадиться на остров, от украинской стороны не поступало.

Напомним, что в начале СВО российская армия взяла остров Змеиный под свой контроль. В конце июня ВС РФ покинули остров, чтобы продемонстрировать "шаг доброй воли" и поддержку желания ООН по созданию гуманитарного коридора для вывоза зерна. Теперь перед украинскими войсками встал вопрос о том, высаживаться ли на Змеиный снова.