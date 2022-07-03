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Комбат ВСУ Майман: "Дело времени, когда в центре Киева поднимут русский флаг"

Силовые структуры

В Киеве есть отель, где складируется оружие и ГСМ в таком количестве, что в случае взрыва разнесёт половину центральной улицы Крещатик.

Комбат ВСУ Майман: "Дело времени, когда в центре Киева поднимут русский флаг"

Об этом сообщил "ветеран АТО", комбат ВСУ Михаил Майман.

Он рассказал, что добровольческое формирование теробороны охраняет гостиницу "Крещатик", где расположен опасный груз. Кстати, он добавил, что группировка, засевшая в отеле, грабит и похищает местных граждан.

"Там столько сейчас оружия и вооружения, что, если там взорвётся, взорвётся половина Крещатика. Для чего оно хранится в центре города, для чего там собирают людей, вооружают их, они ходят по городу Киеву в тылу с пулеметами, автоматами, пистолетами, гранатами и гранатометами? Ездят по городу Киеву, похищают людей, грабят. То есть это уже сформированная ДРГ группа, находящаяся в центре Киева. Дело времени, когда они поднимут русский флаг, вот и всё", — заявил украинец.

Он отметил, что столица Украины сейчас не находится в безопасности, поскольку тонны тротила и оружия находятся в "Крещатике".

"Дело времени, когда они начнут использовать его. Только вопрос против кого они будут это использовать? Точно не против русских", — подытожил комбат ВСУ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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