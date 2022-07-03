Андрусив: ГШ ВСУ не дал Лисичанску подкрепления из-за угрозы огневого поражения

К настоящему моменту от Генштаба ВСУ не поступало официальной информации о ситуации в Лисичанске и ЛНР, в связи с чем представители украинских СМИ решили задать вопросы советнику главы МВД Виктору Андрусиву. Он заявил, что не намерен озвучивать действия ГШ ВСУ.

При этом чиновник отметил, что необходимо организовать отступление из Лисичанска, пишет "Военное обозрение". Издание отмечает, что, вероятнее всего, Андрусив не заметил роликов, демонстрирующих побег украинских солдат из пригородов Лисичанска по направлению к Северску.

"После организованного отступления надо встречать противника уже на второй линии обороны Северск-Бахмут. Там будем отбивать удары", — цитирует слова Андрусива источник.

Когда ему задали вопрос о том, почему к Лисичанску не отправили подкрепление, чиновник заявил, что "на данный момент сделать это невозможно".

"Там очень маленькое расстояние между российскими войсками с севера и юга. Если бы мы провели контратаку, то наши войска оказались бы под серьёзным огневым поражением", — отметил он, добавив, что ВС РФ превосходят ВСУ в артиллерии и авиации.

Напомним, что накануне стало известно об освобождении ВС РФ и НМ ЛНР Лисичанска.