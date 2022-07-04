Испанский наёмник Пабло: Югославия была детской игрой по сравнению с Украиной

Испанский наёмник Пабло, который ведёт бои на стороне ВСУ, заявил, что ожесточённые бои в некогда бывшей Югославии ничто по сравнению с ситуацией на Украине. По его словам, вооружённые конфликты сербов, лишь "детская игра".

По словам 56-летнего испанца, ВСУшники вместе с иностранными формированиями находятся часами в окопах.

"Югославия была детской игрой по сравнению с Украиной, — рассказал наёмник WELT. — Вы можете часами лежать в окопах, а влево и вправо просто бум, бум, бум".

По словам военного, он прилетел на Украину в апреле "просто помочь" и сразу подался на передовую. Как рассказал наёмник, опыт ведения боёв у него немалый: он прослужил в Испанском легионе шесть лет и за это время также участвовал в миссии НАТО в Югославии.

Пабло подчеркнул, что ВСУ позарез не хватает артиллерии.