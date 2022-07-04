Американские власти предоставляют Украине спутниковые данные для обстрелов российских регионов. Об этом сообщил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
По его словам, такие действия США следует воспринимать в качестве агрессии против РФ. Он призвал открыто заявить на всех международных площадках о том, что Штаты фактически участвуют в конфликте на стороне Украины.
Кроме того, парламентарий отметил, что Россия должна требовать созыва специального заседания Совета Безопасности ООН.
"А на поле боя следовало бы воплотить в жизнь слова наших руководителей про удары по центрам принятия решений на Украине", — сказал Морозов в интервью РИА Новости.
Депутат также подчеркнул: США следует объявить террористическим государством.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У". Как пояснили в Минобороны РФ, система ПВО уничтожила ракеты в воздухе, однако обломки одной из них упали. В Следственном комитете РФ сообщили, что в результате атаки погибли три человека, двое пропали без вести.
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По словам военного аналитика, ПВО могли не справиться с массовым обстрелом.