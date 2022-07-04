Депутат Госдумы Морозов: передача Киеву спутниковых снимков — агрессия против РФ

Американские власти предоставляют Украине спутниковые данные для обстрелов российских регионов. Об этом сообщил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.

По его словам, такие действия США следует воспринимать в качестве агрессии против РФ. Он призвал открыто заявить на всех международных площадках о том, что Штаты фактически участвуют в конфликте на стороне Украины.

Кроме того, парламентарий отметил, что Россия должна требовать созыва специального заседания Совета Безопасности ООН.

"А на поле боя следовало бы воплотить в жизнь слова наших руководителей про удары по центрам принятия решений на Украине", — сказал Морозов в интервью РИА Новости.

Депутат также подчеркнул: США следует объявить террористическим государством.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У". Как пояснили в Минобороны РФ, система ПВО уничтожила ракеты в воздухе, однако обломки одной из них упали. В Следственном комитете РФ сообщили, что в результате атаки погибли три человека, двое пропали без вести.