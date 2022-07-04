Михеев: ВСУ действительно в плохом положении, если Киев признаёт большие потери

Если Киев начал признавать существенные потери, украинская армия действительно находится в тяжёлом положении. Об этом заявил политолог Сергей Михеев.

По его словам, критическую обстановку в ВСУ также подтверждает информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский хочет "сместить" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и провести кадровые перестановки в СБУ.

"Раз власти Украины со скрипом, но начали признавать потери, причём большие потери, значит, дела действительно обстоят не очень хорошо", — приводит комментарий Михеева ИА SM-News.

При этом политолог подчеркнул: Зеленский, скорее всего, не знает, как в реальности складывается обстановка на фронте, ведь его продолжают "кормить сказками".

Как пояснил эксперт, европейские и американские политики начинают понимать, что армия РФ постепенно продвигается, а у ВСУ шансов на победу становится всё меньше. Поставки западного оружия уже не спасают украинских боевиков, заключил Михеев.