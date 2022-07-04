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Анпилогов: к августу ВСУ отбросят на восток Днепропетровской области

Силовые структуры

После освобождения ЛНР следующей целью станут остальные города Донбасса.

Анпилогов: к августу ВСУ отбросят на восток Днепропетровской области

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Анпилогов. Сперва, конечно, это города Славянск, Краматорск, Соледар, Артёмовск, Дружковка и Авдеевка.

"Союзные силы еще не полностью прорвали оборону Авдеевского котла, но уже вошли в Донецкую область со стороны Изюма, с севера, и развивают наступление южнее Попасной”, — цитирует аналитика "Украина.ру".

Серьёзной неприятностью для националистов вскоре станет образование нового котла вокруг Углеройской ТЭС, отметил обозреватель. ТЭС — это серьезный промышленный объект и атаковать его довольно трудно.

"В июле мы увидим боевые действия в Донецкой Народной Республике, которые станут завершением битвы за Донбасс. И здесь я полностью уверен, что союзники одержат достаточно убедительную победу”, — подчеркнул Анпилогов.

По его словам, украинские боевики откатятся в восточную часть Днепропетровской области уже в начале августа.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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