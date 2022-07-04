Анпилогов: к августу ВСУ отбросят на восток Днепропетровской области

После освобождения ЛНР следующей целью станут остальные города Донбасса.

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Анпилогов. Сперва, конечно, это города Славянск, Краматорск, Соледар, Артёмовск, Дружковка и Авдеевка.

"Союзные силы еще не полностью прорвали оборону Авдеевского котла, но уже вошли в Донецкую область со стороны Изюма, с севера, и развивают наступление южнее Попасной”, — цитирует аналитика "Украина.ру".

Серьёзной неприятностью для националистов вскоре станет образование нового котла вокруг Углеройской ТЭС, отметил обозреватель. ТЭС — это серьезный промышленный объект и атаковать его довольно трудно.

"В июле мы увидим боевые действия в Донецкой Народной Республике, которые станут завершением битвы за Донбасс. И здесь я полностью уверен, что союзники одержат достаточно убедительную победу”, — подчеркнул Анпилогов.

По его словам, украинские боевики откатятся в восточную часть Днепропетровской области уже в начале августа.