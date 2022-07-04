После освобождения ЛНР следующей целью станут остальные города Донбасса.
Об этом сообщил военный эксперт Алексей Анпилогов. Сперва, конечно, это города Славянск, Краматорск, Соледар, Артёмовск, Дружковка и Авдеевка.
"Союзные силы еще не полностью прорвали оборону Авдеевского котла, но уже вошли в Донецкую область со стороны Изюма, с севера, и развивают наступление южнее Попасной”, — цитирует аналитика "Украина.ру".
Серьёзной неприятностью для националистов вскоре станет образование нового котла вокруг Углеройской ТЭС, отметил обозреватель. ТЭС — это серьезный промышленный объект и атаковать его довольно трудно.
"В июле мы увидим боевые действия в Донецкой Народной Республике, которые станут завершением битвы за Донбасс. И здесь я полностью уверен, что союзники одержат достаточно убедительную победу”, — подчеркнул Анпилогов.
По его словам, украинские боевики откатятся в восточную часть Днепропетровской области уже в начале августа.
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По словам военного аналитика, ПВО могли не справиться с массовым обстрелом.