Филипоненко: бойцы ЛНР продолжат наступление после освобождения республики

Официальный представитель Народной милиции ЛНР, капитан Иван Филипоненко пообещал продолжить наступление на позиции украинских войск после освобождения республики.

Он напомнил, что бойцы ЛНР при поддержке ВС РФ освободили Лисичанск и прилегающие к нему населённые пункты. По его словам, сейчас проводится зачистка от оставшихся вражеских элементов. Как пояснил Филипоненко, инженерно-сапёрные подразделения приступили к разминированию территории.

"Народная милиция ЛНР будет продолжать наступление, пока не освободит территорию от украинского нацизма", — отметил капитан.

Кроме того, он добавил, что силы ЛНР совместно с волонтёрами и гуманитарными организациями активно помогают мирным жителям.

3 июля военные РФ и ЛНР освободили всю территорию Луганской Народной Республики от украинских боевиков. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отход ВСУ с позиций в Лисичанске.