Официальный представитель Народной милиции ЛНР, капитан Иван Филипоненко пообещал продолжить наступление на позиции украинских войск после освобождения республики.
Он напомнил, что бойцы ЛНР при поддержке ВС РФ освободили Лисичанск и прилегающие к нему населённые пункты. По его словам, сейчас проводится зачистка от оставшихся вражеских элементов. Как пояснил Филипоненко, инженерно-сапёрные подразделения приступили к разминированию территории.
"Народная милиция ЛНР будет продолжать наступление, пока не освободит территорию от украинского нацизма", — отметил капитан.
Кроме того, он добавил, что силы ЛНР совместно с волонтёрами и гуманитарными организациями активно помогают мирным жителям.
3 июля военные РФ и ЛНР освободили всю территорию Луганской Народной Республики от украинских боевиков. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отход ВСУ с позиций в Лисичанске.
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