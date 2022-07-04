Российские космонавты в честь освобождения Луганской Народной Республики развернули на МКС флаги ЛДНР.

"День освобождения Луганской народной республики! Празднуем и на Земле, и в космосе. Роскосмос и наши космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, работающие сегодня на Международной космической станции (МКС), присоединяются к поздравлениям главы ЛНР Леонида Пасечника о "новом Дне Великой Победы", — говорится в сообщении Роскосмоса.