Российские космонавты в честь освобождения Луганской Народной Республики развернули на МКС флаги ЛДНР.
"День освобождения Луганской народной республики! Празднуем и на Земле, и в космосе. Роскосмос и наши космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, работающие сегодня на Международной космической станции (МКС), присоединяются к поздравлениям главы ЛНР Леонида Пасечника о "новом Дне Великой Победы", — говорится в сообщении Роскосмоса.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении ЛНР.
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