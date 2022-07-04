Азовец* начал сбор денег на протезы для возвращения к "кровавой битве"

Обменянный боевик националистического батальона "Азов"* начал сбор денег на протезы для возвращения в строй и "кровавой битве".

"Мой поезд с рельс не сошёл, мой дух не словить, свободу можно получить только в кровавой битве", — сказал он.

Отмечается, что боевик нацбатальона в ходе боёв за завод "Азовсталь" в Мариуполе получил тяжёлые ранения.

Напомним, 29 июня 144 бойца ДНР и России, попавшие в плен к украинским боевикам, были обменяны на военнослужащих ВСУ.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.