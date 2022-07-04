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Ходаковский: сражения в котлах выгоднее для ВСУ, чем для ВС РФ

Силовые структуры

По мнению командира батальона "Восток" Александра Ходаковского сражения в котлах гораздо предпочтительнее для ВСУ, чем для российской армии.

Ходаковский: сражения в котлах выгоднее для ВСУ, чем для ВС РФ

Он объяснил, что дело тут в ограниченности российского контингента на Украине.

"Это требует от нас сосредоточения ресурса, а при общей ограниченности нашего контингента другие направления вынуждены полагаться только на свои силы, которых для наступления чаще недостаточно", — сказал Ходаковский.

Командир "Востока" добавил, что у ВС РФ есть огромное делание уже быстрее разделаться с противником, однако приходится действовать разумно и логически, концентрируясь в данный момент на более мелких задачах.

"Мы насиделись с противником лоб в лоб за восемь лет и настроены гнать его с нашей земли подальше и как можно скорее, но вынуждены следовать логике момента и ждать, сосредоточиваясь пока на локальных задачах", — заключил Ходаковский.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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