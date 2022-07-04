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Беглый крымский экономист затребовал 500 ракет, чтобы бить по кораблям России

Силовые структуры

Украине необходимо не менее 500 крылатых ракет, для уничтожения кораблей Черноморского флота РФ. И бить они должны за 300 км до цели, что "отгонит" их из Севастополя в Новороссийск.

Беглый крымский экономист затребовал 500 ракет, чтобы бить по кораблям России

Об этом в эфире сообщил беглый крымский экономист Андрей Клименко.

По его мнению, разрекламированный украинский "Нептун" не сможет преодолевать такие цели, а значит, речь должна идти об оружии Запада.

"Нужно, чтобы у нас на вооружении были несколько сотен, до 500 крылатых ракет дальностью более 300 км. Если линейку приложить от Одессы до Севастополя, то это будет 300 км. Говорили, что ракета "Нептун" — 300 км, но она еще когда были испытания, кажется, 200 с чем-то показала. Нам нужны ракеты больше 300 километров, тогда у РФ не будет оставаться ничего, кроме как отвести главную базу Черноморского флота в Новороссийск", — убеждён Клименко.

Ранее Министерство обороны Украины сообщило, что береговая линия Чёрного моря усилена ракетными комплексами Harpoon.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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