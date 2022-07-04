Президент Дуда: Балтийское море будет внутренним морем НАТО

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что скоро граница НАТО и России вытянется на 1400 км.

На заседании Совета национальной безопасности он отметил, что в будущем Балтийское море будет внутренним морем альянса. Польский лидер подчеркнул, что принятия в НАТО новых членов — чрезвычайно важное решение, которое усилит военный блок.

"По сути Балтийское море сейчас становится внутренним бассейном НАТО. Две очень сильные страны с долгой и сильной военной традицией станут в ближайшее время частью НАТО", — сказал Дуда.

По его словам, скоро граница альянса и России растянется на почти на 1,5 тысячи километров. Это очень невесёлая новость для Москвы, уверен глава Польши.