Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Украинские войска из РСЗО HIMARS обстреляли поселок Снежное
Трухан: скоро Киев поймёт, что есть два сценария — мариупольский и херсонский
Калиниградский политик раскритиковал идею переименовать город во Владибалтийск
Посол Мельник пойдет на повышение: в Киеве им очень довольны
"Коммунисты России" призвали Миронова переименовать свою дачу, а не Калининград
Украинский военнопленный отказался быть обменянным
Хамзаев обратится к прокурору по вопросу о попытке Федотова откупиться от армии
Военную тактику в Офисе президента Украины заимствуют из компьютерных игр
19FortyFive: США недооценивают российский Су-57

Рожин: наступая в Харьковской области, ВС РФ ослабляют ВСУ в Донбассе

Силовые структуры

Российская армия сейчас активно действует в Харьковской области, чтобы тем самым ослабить силы ВСУ, сосредоточенные в Донбассе. Такой точкой зрения поделился военный эксперт Борис Рожин.

Рожин: наступая в Харьковской области, ВС РФ ослабляют ВСУ в Донбассе

"Сейчас инициатива в Харьковской области перешла в руки российских войск, поэтому мы постепенно отодвигаем обратно на это направление противника. По сути, идут позиционные бои. Наши там поддавливают. Забрали несколько поселков. Мы вынуждаем противника усиливать оборону на Харьковском направлении, следовательно, эти силы не участвуют в операциях на Донбассе. Усиливается напряжение. Мы не дает противнику маневрировать резервами. Это косвенный способ помочь группировке на Донбассе решать те задачи, которые там стоят", — сказал Рожин в беседе с URA. RU.

Благодаря тому, что ВС РФ сейчас активно действуют в Харьковской области, обстрелов приграничных с Украиной российских территорий из артиллерии и миномётов стало меньше, считает Рожин. Эксперт заметил, что ВСУ "сейчас не до этого".

При этом Рожин не считает вероятным большое наступление на Харьков до завершения операции в Донбассе. Он объяснил, что для окружения и взятия под контроль такого огромного города, как Харьков, нужно много сил, а основные вооружённые силы РФ сейчас находятся в Донбассе.

"Но это не значит, что планов по Харькову нет", — заключил Рожин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Леонков: США скрыли реальное число поставленных на Украину РСЗО HIMARS

Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.

Леонков: США скрыли реальное число поставленных на Украину РСЗО HIMARS
Комбат ВСУ Майман: "Дело времени, когда в центре Киева поднимут русский флаг"
Силовые структуры
Комбат ВСУ Майман: "Дело времени, когда в центре Киева поднимут русский флаг"
Мир. Новости мира
Немецкие гаубицы PzH 2000 захвачены российскими военными на Украине
Силовые структуры
Военный эксперт Рожин: ночная атака на Белгород стала самой мощной с начала СВО
Людмила Черткова Американист Васильев: День независимости США стал "праздником для галочки" Людмила Черткова Любовь Степушова Путин снова простил бомбёжки Белгорода. В чём причина? Любовь Степушова Конрад Ренкас Польша готова забыть о Волынской резне, чтобы вернуть себе Львов Конрад Ренкас
Силовые структуры
На уничтожение 40 бандеровцев Киев ответил постановочным роликом
Силовые структуры
ПВО ВС РФ сбила группу ракет ВСУ в небе над Курском
Военкор Коц: иностранные наёмники в Донбассе столкнулись с крупными потерями
Мир. Новости мира
Военкор Коц: иностранные наёмники в Донбассе столкнулись с крупными потерями
Последние материалы
Посол Мельник пойдет на повышение: в Киеве им очень довольны
"Коммунисты России" призвали Миронова переименовать свою дачу, а не Калининград
Рожин: наступая в Харьковской области, ВС РФ ослабляют ВСУ в Донбассе
Украинский военнопленный отказался быть обменянным
Хамзаев обратится к прокурору по вопросу о попытке Федотова откупиться от армии
Военную тактику в Офисе президента Украины заимствуют из компьютерных игр
19FortyFive: США недооценивают российский Су-57
Анпилогов: после Лисичанска союзные силы двинут по городам ДНР и возьмут Харьков
Президент Дуда: Балтийское море будет внутренним морем НАТО
Киселёв: РФ не присущ национализм, поэтому страна не потерпит поражения в СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников