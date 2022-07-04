Рожин: наступая в Харьковской области, ВС РФ ослабляют ВСУ в Донбассе

Российская армия сейчас активно действует в Харьковской области, чтобы тем самым ослабить силы ВСУ, сосредоточенные в Донбассе. Такой точкой зрения поделился военный эксперт Борис Рожин.

"Сейчас инициатива в Харьковской области перешла в руки российских войск, поэтому мы постепенно отодвигаем обратно на это направление противника. По сути, идут позиционные бои. Наши там поддавливают. Забрали несколько поселков. Мы вынуждаем противника усиливать оборону на Харьковском направлении, следовательно, эти силы не участвуют в операциях на Донбассе. Усиливается напряжение. Мы не дает противнику маневрировать резервами. Это косвенный способ помочь группировке на Донбассе решать те задачи, которые там стоят", — сказал Рожин в беседе с URA. RU.

Благодаря тому, что ВС РФ сейчас активно действуют в Харьковской области, обстрелов приграничных с Украиной российских территорий из артиллерии и миномётов стало меньше, считает Рожин. Эксперт заметил, что ВСУ "сейчас не до этого".

При этом Рожин не считает вероятным большое наступление на Харьков до завершения операции в Донбассе. Он объяснил, что для окружения и взятия под контроль такого огромного города, как Харьков, нужно много сил, а основные вооружённые силы РФ сейчас находятся в Донбассе.

"Но это не значит, что планов по Харькову нет", — заключил Рожин.