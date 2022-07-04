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Экс-депутат Рады сравнил ВСУ с демонстрантами, идущими с транспарантами на танки

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Экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что Киев превратил Вооружённые силы Украины в демонстрантов, которые идут на русские танки с транспарантами.

"Украинская армия всё больше превращается в демонстрацию трудящихся, идущих с транспарантами на русские танки", — написал политик в Telegram.

По данным Минобороны РФ, за последние две недели потери украинской армии составили 5469 военнослужащих. Спешно покидая позиции в Северодонецке и Лисичанске, ВСУ оставили более 500 единиц тяжелой военной техники.

При этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал сдачу городов "успешной военной операцией", которая необходима для того, чтобы украинская армия перешла в контрнаступление через месяц.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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