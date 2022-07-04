Шойгу: за последние две недели ВСУ потеряли 5469 человек

Руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал лидеру нашей страны Владимиру Путину о ходе военной спецоперации России по принуждению к миру в Луганской Народной Республике.

"Общие потери Вооружённых сил Украины составили 5469 человек, в том числе безвозвратные — 2218, санитарные — 3251", — сказал министр.

Вместе с этим глава военного ведомства сообщил об уничтожении 196 танков и бронемашин, 12 самолётов и 1 вертолёта. Также Шойгу указал на ликвидацию 69 дронов, 6 ЗРК большой дальности и 97 РСЗО.

Ранее в СЦКК Донецкой Народной Республики заявили, что ВСУ выпустили по территории региона около 300 снарядов.