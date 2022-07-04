МО Украины: ВСУ установили флаг страны на острове Змеиный

Глава пресс-центра оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк сообщила, что украинские солдаты установили флаг страны на острове Змеиный.

"Военную операцию завершили, территорию вернули под юрисдикцию Украины", — подчеркнула Гуменюк во время брифинга.

Ранее представители Минобороны РФ сообщали, что Вооружённые силы Российской Федерации оставили Змеиный "в качестве шага доброй воли". По информации военного ведомства, армия нашей страны выполнила все задачи на этом острове. Российские военные не препятствуют созданию гуманитарного коридора для вывоза украинского зерна, добавили в министерстве.