Times: Киев бросает на российские танки резервистов в легковушках

Бывший начальник штаба армии Канады Рик Хиллер сообщил, что Киев бросает на "российские танки резервистов в легковушках". Причина этого — недостаток вооружения.

Об этом пишет издание Times.

Резервисты ВСУ вынуждены вступать в боевые действия на своих легковых авто против бронетехники. Причина — недостаток вооружения, сообщил генерал Хиллер. Правда, о последствиях этих столкновений он умолчал.

Канадец отметил, что изначально отряды территориальной обороны организовывались для защиты городов мирными гражданами, но президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который разрешил использовать этих людей на любых участках против ВС РФ.

Рик Хиллер сейчас глава Стратегического консультативного совета, занимающегося лоббированием поставок оружия киевскому режиму. Он недавно посетил Незалежную. По словам генерала, у ВСУ практически нет артиллерии, а численность украинских войск более чем в 10 раз уступает армии России. И это ещё надо учесть, что Россия задействовала в СВО всего 18 процентов Вооружённых сил.