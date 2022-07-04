Журавко: "Будет сплошной ад и истребление украинского народа"

Официальный представить МИД РФ Мария Захарова дала свой комментарий заявлению британскому министру иностранных дел Лиз Трасс о недопустимости "нового минского соглашения".

По словам Захаровой, для Киева это был шанс сохранить украинское государство. И второго такого шанса ему не дадут.

Бывший депутат украинской Рады Алексей Журавко рассказал, почему Штаты и Великобритания отказывают Киеву даже в иллюзорном шансе сохранить государственность.

"Украина в лице Зеленского и всего этого фашистского кодла прошла ту красную черту, через которую переходить было нельзя. Поэтому, в данный момент, уже всё зависит не от них. Англосаксами, в лице Англии и Америки, принято решение вести войну до последнего украинца, использовать метод "выжженная земля" и "кровавый щит", при этом не жалея мирных граждан и города", — цитирует аналитика "Журналистская правда".

Несмотря на потери в боях и все разрушения, Украину продолжат использовать против РФ.

Журавко считает, что России идти на очередные "Минские соглашения" нельзя. Да и англосаксы на это не согласятся.

"Будет всё то же самое, что происходило последние 8 лет — сплошной ад и истребление украинского народа, в прямом и переносном смысле", — подытожил экс-нардеп.