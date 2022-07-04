Андрусив: Одесский порт будет заблокирован, пока мы не потопим Черноморский флот

Отсутствие на острове Змеиный российских войск не значит, что ВС РФ не могут топить украинские судна.

Об этом в эфире сообщил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.

По его словам, на сегодня наиболее безопасный путь вывоза зерна в ЕС — это сухопутный путь, правда, это дорого и долго.

"Что же касается разблокировки одесских портов, то здесь без поставок Западом ракет для Украины ничего не выйдет… Фактически, у них (России — Прим. ред.) уже нет такого контроля в воздухе. Они там держали системы ПВО для того, чтобы доминировать в воздухе. Мы можем где-то пробовать подготавливаться к разблокированию своих портов", — заявил украинец.

Однако он опасается того факта, что армия России просто будет топить украинские корабли. Андрусив уверен, что даже если россиян на острове Змеиный нет, такие риски остаются, а ведь кораблей у ВМС Украины почти не осталось.

"Поэтому пока не получим необходимое количество ракет, которые могут потопить их флот, то думаю, что договоренности по зерну у нас в Черном море не будет", — подытожил советник министра.