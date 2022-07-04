Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович постоянно делает заявления и прогнозы касательно российской спецоперации.
На видеохостинге YouTube в очередной беседе со сбежавшим в Литву адвокатом Марком Фейгиным* Арестович дал очередной свой прогноз. К слову сказать, прогнозы советника главы ОПУ никогда не сбываются.
"Терять с моими прогнозами мне нечего, поэтому выскажу ещё один. Это (взятие Лисичанска) последний успех российской армии на территории Украины", — заявил украинский политик.
Фейгин* на это сказал собеседнику, что за такие прогнозы Арестовича просто-напросто "потом заплюют".
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