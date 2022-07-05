Зеленский подсчитал: потери ВС РФ превзошли численность всей группировки

Зеленский заявил, что потери ВС РФ составили примерно 245 тысяч солдат, хотя вся российская группировка на Украине насчитывает только 150 тысяч военнослужащих.

В очередном опубликованном ролике президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российская армия за время спецоперации потеряла примерно 35 тысяч убитыми и в семь раз больше ранеными. Несложные подсчёты показывают, что общие российские потери, по мнению украинской стороны, составляют 245 тысяч человек.

Вероятно, в Киеве забыли, что вся численность российской группировки на начало боевых действий составляла 150 тысяч бойцов, а обещанная украинскими пропагандистами мобилизация в России так и не была объявлена.

Получается, ВСУ уже уничтожили всю российскую армию, причём не один раз. В этом случае остаётся вопрос: кем же тогда были взяты Лисичанск и Северодонецк? Украинский Генштаб ранее сообщал, что города обороняют минимум 10 тысяч боевиков ВСУ.