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Зеленский подсчитал: потери ВС РФ превзошли численность всей группировки

Силовые структуры

Зеленский заявил, что потери ВС РФ составили примерно 245 тысяч солдат, хотя вся российская группировка на Украине насчитывает только 150 тысяч военнослужащих.

Зеленский подсчитал: потери ВС РФ превзошли численность всей группировки

В очередном опубликованном ролике президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российская армия за время спецоперации потеряла примерно 35 тысяч убитыми и в семь раз больше ранеными. Несложные подсчёты показывают, что общие российские потери, по мнению украинской стороны, составляют 245 тысяч человек.

Вероятно, в Киеве забыли, что вся численность российской группировки на начало боевых действий составляла 150 тысяч бойцов, а обещанная украинскими пропагандистами мобилизация в России так и не была объявлена.

Получается, ВСУ уже уничтожили всю российскую армию, причём не один раз. В этом случае остаётся вопрос: кем же тогда были взяты Лисичанск и Северодонецк? Украинский Генштаб ранее сообщал, что города обороняют минимум 10 тысяч боевиков ВСУ.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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