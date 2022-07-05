Сдавшийся на "Азовстали" швед заявил, что не участвовал в боях на стороне ВСУ

Подданный Швеции, сдавшийся в плен на мариупольском заводе "Азовсталь", заявил, что не участвовал в боевых действиях в составе украинской армии в качестве наёмника на территории ДНР.

Такую информацию мужчина предоставил во время допроса, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Донецкой Народной Республики.

"Швед заявил, что не стрелял, в боевых действиях не участвовал", — отметил представитель ДНР.

По данным агентства, в отношении подданного Швеции возбудили уголовное дело. Ему предъявили обвинение по статье 430 УК РФ ("Наёмничество").

Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что спецслужбы обнаружили в освобождённом Лисичанске документы, которые свидетельствуют о присутствии в городе иностранных наёмников и инструкторов. Он порекомендовал использовать эти материалы в качестве доказательной базы для трибунала и Совбеза ООН.