Армии Британии не хватит боеприпасов, чтобы "победить Россию".
Об этом сообщает The Times. По мнению автора статьи Эдварда Лукаса, Кремль прекрасно осведомлён о проблемах с доукомплектованием в ВС Великобритании.
Продолжается военная спецоперации России на Украине. Соединенное Королевство активно передает националистам вооружение. Но в случае прямого конфликта с РФ, англичанам самим может не хватить боеприпасов.
Аналитик в статье британского издания The Times напомнил, что в 2021 году проходили учения Warfighter, где ключевые боеприпасы у британских ВС кончились уже через неделю.
Россия прекрасно осведомлена о нехватке сил и средств у Великобритании для выполнения боевых задач, уверен эксперт, и отмечает, что война с РФ сделает кошмарные сны военных Соединенного Королевства явью.
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