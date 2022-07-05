The Times: ВС Великобритании не хватит боеприпасов для победы над Россией

Армии Британии не хватит боеприпасов, чтобы "победить Россию".

Об этом сообщает The Times. По мнению автора статьи Эдварда Лукаса, Кремль прекрасно осведомлён о проблемах с доукомплектованием в ВС Великобритании.

Продолжается военная спецоперации России на Украине. Соединенное Королевство активно передает националистам вооружение. Но в случае прямого конфликта с РФ, англичанам самим может не хватить боеприпасов.

Аналитик в статье британского издания The Times напомнил, что в 2021 году проходили учения Warfighter, где ключевые боеприпасы у британских ВС кончились уже через неделю.

Россия прекрасно осведомлена о нехватке сил и средств у Великобритании для выполнения боевых задач, уверен эксперт, и отмечает, что война с РФ сделает кошмарные сны военных Соединенного Королевства явью.