Foreign Affairs: НАТО окажется в тупике, если Россия применит ядерное оружие

Альянс НАТО окажется в весьма затруднительном положении, если РФ применит ядерное оружие на Украине.

Об этом сообщил американский политолог Ричард Беттс на страницах издания Foreign Affairs.

Российская армия продолжает проведение спецоперации на Украине. Москва может применить там ядерное оружие и тем самым поставить Североатлантический блок в тупик, говорит экперт и отмечает, что руководство НАТО не захочет продолжать эскалацию конфликта и будет избегать возможного начала ядерной войны.

Однако в НАТО также весьма заинтересованы не дать Кремлю получить стратегическую выгоду после удара. Эта дилемма и противоречие целей приведет альянс в тупик, когда каждое принятое решение будет наносить ущерб Соединённым Штатам и непосредственно НАТО. Но всё же риск начала ядерного столкновения будет в мире сохраняться, подытожил политолог из США.