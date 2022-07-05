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Арестович заявил, что к осени ВСУ "погонят далеко" ВС РФ с помощью оружия Запада

Силовые структуры

Заявления советника в Офисе президента Владимира Зеленского сменяют одно другим. Ранее Алексей Арестович анонсировал "контрнаступление ВСУ" на июнь-июль текущего года, недавно речь шла об августе, а сейчас он заявляет, что это произойдёт к осени.

Случится это благодаря западному оружию, которое, по его мнению, производится на иностранных заводах в четыре смены:

"И всё оно пойдёт на Украину. <…> Будет сформирована такая дубинка у Украины, которая погонит российские войска очень далеко".

По словам советника, произойдёт это "ориентировочно к осени", пишет "Военное обозрение".

 

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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