ВКС России уничтожили военную базу 79-й бригады ВСУ в Николаеве

Жители украинского города Николаев сообщили о громких взрывах. Оказалось, что высокоточным оружием была уничтожена военная база 79-й бригады ВСУ.

Украинцы делятся в соцсетях фотографиями огромного столба дыма над Николаевом. По информации местных источников, горит воинская часть 79-й десантно-штурмовой бригады в Армейском переулке.

"Ещё одна российская ракета ловко сбита очередным украинским складом боеприпасов и топлива", — прокомментировал сообщение российский военный эксперт Сергей Колясников.

Также стало известно о серьезном пожаре в Одессе, но власти портового города заверяют, что ракетной атаки не было, а горит мусорный полигон.

Ранее сообщалось, что высокоточными ударами уничтожены военные объекты в Сумской области Украины.