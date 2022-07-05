Жители украинского города Николаев сообщили о громких взрывах. Оказалось, что высокоточным оружием была уничтожена военная база 79-й бригады ВСУ.
Украинцы делятся в соцсетях фотографиями огромного столба дыма над Николаевом. По информации местных источников, горит воинская часть 79-й десантно-штурмовой бригады в Армейском переулке.
"Ещё одна российская ракета ловко сбита очередным украинским складом боеприпасов и топлива", — прокомментировал сообщение российский военный эксперт Сергей Колясников.
Также стало известно о серьезном пожаре в Одессе, но власти портового города заверяют, что ракетной атаки не было, а горит мусорный полигон.
Ранее сообщалось, что высокоточными ударами уничтожены военные объекты в Сумской области Украины.
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