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“Красуха-4” за несколько секунд уничтожила дрон ВСУ радиоэлектронным подавлением

Силовые структуры

Российский комплекс радиоэлектронного подавления “Красуха-4” буквально за несколько секунд мощным радиоэлектронным подавлением уничтожил дрон украинской армии.

“Красуха-4” за несколько секунд уничтожила дрон ВСУ радиоэлектронным подавлением

БПЛА, предположительно планировавший атаковать позиции ВС РФ, был успешно уничтожен “Красухой-4”, сообщает Минобороны РФ.

На кадрах, опубликованных оборонным ведомством, показана позиция системы радиоэлектронного подавления в области противовоздушной обороны.

Вражеский беспилотный аппарат был сначала обнаружен, после чего был отдан приказ его "подавить", а уже через несколько секунд пришёл отчёт об уничтожении цели. Всё это свидетельствует о том, что комплекс РЭБ успешно справляется с задачами по подавлению воздушных целей.

Какой именно БПЛА был уничтожен российской системой, не сообщается. Военные специалисты отмечают, что уничтожение беспилотного аппарата произошло в прямом смысле, ведь при подавлении его на большой высоте беспилотник получил "критические повреждения" при падении.

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“Красуха-4” за несколько секунд уничтожила дрон ВСУ радиоэлектронным подавлением
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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