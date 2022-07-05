76-летний защитник ЛНР рассказал, как ВСУ применяли запрещенные фосфорные снаряды

76-летний житель Лисичанска Геннадий Менченко рассказал, как 8 лет назад он пошел защищать луганскую землю от бандеровцев.
С тех пор он не был в своем родном городе, а теперь наконец-то может приехать.
"С 2014 года я пошел воевать с Мозговым (комбат Алексей Мозговой погиб в 2015 г. — Прим. ред.)”, — сообщил ополченец журналисту “Известий” Дмитрию Зименкину.
Боец чувствует себя хорошо, и очень хочет дойти до конца, чтобы увидеть, какая началась нормальная жизнь.
Менченко также рассказывает, какие запрещённые средства применяли украинские националисты.
"Мы вышли со стекольного завода, и по нам начали бить фосфором. Почему мы сдали Лисичанск — по нам били фосфором. У нас не было такого оружия. Начали бить фосфорными снарядами по мирным жителям. Печень, селезенка — все разваливалось внутри из-за этого газа”, — сказал пожилой военный.
О полном освобождении ЛНР стало известно 3 июля. Последним городом, остававшимся под контролем киевского режима, был Лисичанск.
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