Защитник ЛНР рассказал, что от фосфорных снарядов ВСУ "разрушались внутренности"

76-летний житель Лисичанска Геннадий Менченко рассказал, как 8 лет назад он пошел защищать луганскую землю от бандеровцев.

С тех пор он не был в своем родном городе, а теперь наконец-то может приехать.

"С 2014 года я пошел воевать с Мозговым (комбат Алексей Мозговой погиб в 2015 г. — Прим. ред.)”, — сообщил ополченец журналисту “Известий” Дмитрию Зименкину.

Боец чувствует себя хорошо, и очень хочет дойти до конца, чтобы увидеть, какая началась нормальная жизнь.

Менченко также рассказывает, какие запрещённые средства применяли украинские националисты.

"Мы вышли со стекольного завода, и по нам начали бить фосфором. Почему мы сдали Лисичанск — по нам били фосфором. У нас не было такого оружия. Начали бить фосфорными снарядами по мирным жителям. Печень, селезенка — все разваливалось внутри из-за этого газа”, — сказал пожилой военный.

О полном освобождении ЛНР стало известно 3 июля. Последним городом, остававшимся под контролем киевского режима, был Лисичанск.

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