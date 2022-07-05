Алёхин: ВС РФ не будут штурмовать ВСУ в Авдеевке ковровыми бомбардировками

По поводу группировки ВСУ в районе Авдеевки-Горловки-Макеевки уже ходят легенды. СМИ пишут, что, якобы, в регионе мощный укрепрайон. Бойцы украинской армии не выходят из своих убежищ, прячась, "как тараканы", рассказал военный обозреватель Геннадий Алёхин, ссылаясь на слова ополченца. Но ВС РФ не будут применять тактику ковровых бомбардировок.

Эксперт считает, что в данном районе ВС РФ нужно применять другие методы, массированная атака тут не подойдёт, рассказал он в беседе с "Украиной.ру":

"Речь идёт не о ковровых бомбардировках. При всём уважении к этому ополченцу, у страха глаза велики. Командирам на местах виднее, как выполнять поставленную задачу в районе агломерации Авдеевка — Горловка — Макеевка. Я придерживаюсь официальной информации по факту. Считать, сколько там укрепрайонов, опорных пунктов или каменных строений, — пустая трата времени. Всё зависит от конкретной обстановки".

Украинская армия владеет БПЛА, новыми видами связи, экипировкой, но при этом они теряют большое количество военной техники и несут потери в личном составе. ВСУ понимают, что без поставок вооружений НАТО, им долго не продержаться, говорит Алёхин. ВС РФ продолжают крушить боевую технику противника, места её разгрузки, заводы, на которых она ремонтируется, резюмировал эксперт.