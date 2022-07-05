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Минобороны: ВКС РФ уничтожили пункт дислокации наёмников в Николаевской области

Силовые структуры

Воздушно-космические силы России уничтожили пункт временной дислокации иностранных наёмников в Николаевской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны: ВКС РФ уничтожили пункт дислокации наёмников в Николаевской области

По информации ведомства, российские военные применили высокоточное оружие для удара по цели.

"За сутки ВКС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Лиманы Николаевской области", — подтвердили в Министерстве обороны России.

Кроме того, в ведомстве добавили, что армия РФ с помощью высокоточного оружия поразила два пункта управления возле населённых пунктов Звановка и Ивано-Дарьевка в ДНР, четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением на территории Харьковской области, живую силу и военную технику ВСУ в 18 районах.

В Харькове российские военные уничтожили до 150 украинских боевиков и 12 единиц военной техники, принадлежащей 93-й механизированной бригаде ВСУ.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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