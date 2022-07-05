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RTL: второй наёмник из Франции скончался от ранений на Украине

Силовые структуры

На Украине после артиллерийского обстрела от ранений скончался уже второй наёмник из Франции. Об этом сообщает радиостанция RTL.

RTL: второй наёмник из Франции скончался от ранений на Украине

Отмечается, что Адриану Д. было всего 20 лет. Иностранный наёмник погиб 25 июня.

"Второй французский боец умер на Украине. Адриан Д., молодой человек, 20 лет", — сказано в сообщении.

На сайте радиостанции подчёркивается, что парень присоединился к интернациональному легиону, сформированному в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ), в марте 2022 года. Наёмник получил ранение неподалёку от Харькова во время того же обстрела, в результате которого скончался другой француз.

Ранее сообщалось, что в ходе боевых действий на территории Харьковской области погиб первый французский наёмник — 32-летний Вильфрид Блерио. В общей сложности сторону Украины заняли порядка 150 добровольцев, представляющих Францию.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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