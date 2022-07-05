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Шойгу: западные страны доставили на Украину свыше 28 тысяч тонн военных грузов

Силовые структуры

Западные страны доставили на Украину уже более 28 тысяч тонн военных грузов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу: западные страны доставили на Украину свыше 28 тысяч тонн военных грузов

По его словам, Запад надеется, что с помощью масштабных поставок оружия сможет затянуть конфликт на Украине и оказать поддержку ВСУ.

"В страну уже доставлено более 28 тысяч тонн военных грузов", — отметил Шойгу, выступая на тематическом селекторном совещании.

Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов заявил, что поставки западного оружия не позволят украинской армии одержать победу над Вооружёнными силами РФ. Он подчеркнул: в ближайшее время США передадут Киеву порядка 30 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Эксперт считает, что такое количество военной техники не поможет ВСУ существенно переломить ход российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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