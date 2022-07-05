Западные страны доставили на Украину уже более 28 тысяч тонн военных грузов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, Запад надеется, что с помощью масштабных поставок оружия сможет затянуть конфликт на Украине и оказать поддержку ВСУ.
"В страну уже доставлено более 28 тысяч тонн военных грузов", — отметил Шойгу, выступая на тематическом селекторном совещании.
Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов заявил, что поставки западного оружия не позволят украинской армии одержать победу над Вооружёнными силами РФ. Он подчеркнул: в ближайшее время США передадут Киеву порядка 30 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Эксперт считает, что такое количество военной техники не поможет ВСУ существенно переломить ход российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.