Способность Запада изменить ситуацию в спецоперации России посредством поставки вооружения очень сомнительно.
Об этом сообщил военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.
Сперва Запад делал ставку на технику СССР, обращаться с которой ВСУ учить не надо. Ради этого США и их союзникам пришлось "вытряхнуть" всю Европу. Но большая часть советской техники уже уничтожена или захвачена ВС РФ. И теперь к отправке готовится современное оружие, которое якобы выведет армию Украины на качественно новый уровень.
Баранец сказал, что это станет возможным, если с Киевом будут работать высококвалифицированные кадры. Но с ними там проблемы. Подготовка специалистов — долгий и трудный процесс.
"Чтобы более-менее подготовить украинского специалиста для управления высокотехнологичным оружием, вроде ПВО Patriot, для этого нужно не менее года", — подчеркивает эксперт.
То же самое и с авиацией. США рассматривают передачу ВСУ истребителей F-16. Но без подготовки управлять ими пилоты ВВС Украины не смогут. Правда, даже в случае обучения российская ПВО будет их "снимать как осенних мух с неба", отметил Баранец.
"Чем больше американцы поставляют вооружения на украинское поле боя, тем больше становится ясно, что Украина — испытательный полигон для их вооружения старого и нового типа", — подытожил аналитик.
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Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.