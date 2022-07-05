Баранец объяснил, почему поставки оружия не помогут Киеву: "Украина — полигон"

Способность Запада изменить ситуацию в спецоперации России посредством поставки вооружения очень сомнительно.

Об этом сообщил военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.

Сперва Запад делал ставку на технику СССР, обращаться с которой ВСУ учить не надо. Ради этого США и их союзникам пришлось "вытряхнуть" всю Европу. Но большая часть советской техники уже уничтожена или захвачена ВС РФ. И теперь к отправке готовится современное оружие, которое якобы выведет армию Украины на качественно новый уровень.

Баранец сказал, что это станет возможным, если с Киевом будут работать высококвалифицированные кадры. Но с ними там проблемы. Подготовка специалистов — долгий и трудный процесс.

"Чтобы более-менее подготовить украинского специалиста для управления высокотехнологичным оружием, вроде ПВО Patriot, для этого нужно не менее года", — подчеркивает эксперт.

То же самое и с авиацией. США рассматривают передачу ВСУ истребителей F-16. Но без подготовки управлять ими пилоты ВВС Украины не смогут. Правда, даже в случае обучения российская ПВО будет их "снимать как осенних мух с неба", отметил Баранец.

"Чем больше американцы поставляют вооружения на украинское поле боя, тем больше становится ясно, что Украина — испытательный полигон для их вооружения старого и нового типа", — подытожил аналитик.