Шойгу: ВС РФ и бойцы ЛДНР за десять дней уничтожили 170 наёмников на Украине

За последние 10 дней Вооружённые силы РФ при поддержке бойцов ДНР и ЛНР уничтожили 170 наёмников на Украине. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Во время селекторного совещания он отметил, что ещё 99 иностранцев отказались от участия в боях и самостоятельно покинули территорию Украины.

Он подчеркнул: в результате успешного наступления армии РФ и подразделений республик Донбасса количество действующих в стране иностранных наёмников и сотрудников частных военных компаний существенно сократилось.

"За последние 10 дней спецоперации 170 наёмников уничтожены, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули Украину", — сказал Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин попросил главу Минобороны продолжать освобождение территорий по примеру ЛНР. Он также добавил, что все подразделения должны выполнять утверждённые планы.