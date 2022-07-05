За последние 10 дней Вооружённые силы РФ при поддержке бойцов ДНР и ЛНР уничтожили 170 наёмников на Украине. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Во время селекторного совещания он отметил, что ещё 99 иностранцев отказались от участия в боях и самостоятельно покинули территорию Украины.
Он подчеркнул: в результате успешного наступления армии РФ и подразделений республик Донбасса количество действующих в стране иностранных наёмников и сотрудников частных военных компаний существенно сократилось.
"За последние 10 дней спецоперации 170 наёмников уничтожены, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули Украину", — сказал Шойгу.
Ранее президент России Владимир Путин попросил главу Минобороны продолжать освобождение территорий по примеру ЛНР. Он также добавил, что все подразделения должны выполнять утверждённые планы.
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