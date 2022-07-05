Володин: Киев делает всё, чтобы армия РФ не останавливалась у границ ДНР и ЛНР

Власти Украины делают всё, чтобы российские военные не останавливались у границ ДНР и ЛНР. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На пленарном заседании политик отметил, что Украина превратилась в террористическое государство, а действия ВСУ носят преступный характер.

"Они сами ведут всё к тому, чтобы наши войска не останавливались у границ ЛНР и ДНР, потому что удары наносятся с территории Харьковской области, других регионов", — сказал Володин.

Как пояснил спикер Госдумы, президент США Джо Байден и главы европейских государств желают, чтобы конфликт на Украине тянулся как можно дольше. Для них граждане этой страны — расходный материал, считает политик.

По его словам, спецоперация завершится лишь тогда, когда украинские боевики перестанут наносить удары по российским городам и сёлам. Кроме того, он напомнил, что ВС РФ нужно выполнить все задачи по демилитаризации и денацификации Украины, обозначенные российским лидером Владимиром Путиным.