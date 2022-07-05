Бойцы из Донецкой Народной Республики, которые участвовали в освобождении ЛНР, перебрасываются на донецкое направление. Об этом заявил руководитель ДНР Денис Пушилин.
На встрече с журналистами он напомнил, что Луганская Народная Республика полностью освобождена от украинских националистов.
"Наш корпус, который помогал освобождать ЛНР, перемещается на донецкое направление. Туда же перемещается и второй корпус — Луганский", — сказал Пушилин.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР, капитан Иван Филипоненко сообщил, что союзные силы продолжат наступление на позиции украинских боевиков после освобождения республики. Он также подчеркнул: инженерно-сапёрные подразделения уже приступили к разминированию территории ЛНР.
3 июля союзные войска полностью освободили Луганскую Народную Республику от националистов. Глава Украины Владимир Зеленский подтвердил отход военнослужащих с позиций в Лисичанске, однако добавил, что они вернутся, когда получат западное оружие.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.