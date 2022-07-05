Пушилин объявил о переброске подразделений ДНР и ЛНР на донецкое направление

Бойцы из Донецкой Народной Республики, которые участвовали в освобождении ЛНР, перебрасываются на донецкое направление. Об этом заявил руководитель ДНР Денис Пушилин.

На встрече с журналистами он напомнил, что Луганская Народная Республика полностью освобождена от украинских националистов.

"Наш корпус, который помогал освобождать ЛНР, перемещается на донецкое направление. Туда же перемещается и второй корпус — Луганский", — сказал Пушилин.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР, капитан Иван Филипоненко сообщил, что союзные силы продолжат наступление на позиции украинских боевиков после освобождения республики. Он также подчеркнул: инженерно-сапёрные подразделения уже приступили к разминированию территории ЛНР.

3 июля союзные войска полностью освободили Луганскую Народную Республику от националистов. Глава Украины Владимир Зеленский подтвердил отход военнослужащих с позиций в Лисичанске, однако добавил, что они вернутся, когда получат западное оружие.