Марочко: союзные силы должны отодвинуть украинские войска до Киевской области

Союзные силы должны отодвинуть украинскую армию до Киевской области. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, необходимо предпринять все усилия для того, чтобы ракеты ВСУ перестали угрожать мирному населению республик Донбасса.

Он отметил в эфире телеканала "Россия 1", что власти ЛНР не могут гарантировать безопасность, пока не отодвинут украинские подразделения на большое расстояние от границ ЛНР и ДНР. Марочко подчеркнул: речь идёт о дистанции, которая не позволит ВСУ наносить удары по населённым пунктам Донбасса.

"По нашим данным, это примерно 300 километров, то есть до Киевской области нужно отодвинуть украинские войска, чтобы уже точно говорить, что их ракеты не прилетят на головы наших граждан", — пояснил представитель Народной милиции ЛНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о переброске бойцов, участвовавших в освобождении ЛНР, на донецкое направление.