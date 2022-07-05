Российские ЗРК "Тор-М2" активно уничтожают перехваленные "Байрактары" на Украине

Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" уже называют убийцей турецких беспилотников "Байрактар", которые активно используют Вооружённые силы Украины.

ЗРК "Тор-М2" способен идентифицировать и поражать любую воздушную цель на высоте 10-10 000 метров в радиусе 32 километров. В ходе спецоперации на Украине эти ракетные комплексы уничтожили более 90 "Байрактаров", сообщает "Свободная пресса".

"Тор" был принят на вооружение в 1986 году, и с тех пор его трижды модернизировали: в 1991, 2009 и 2016 годах. Сейчас эти боевые машины круглосуточно мониторят небо и прикрывают подразделения российской армии в Донбассе. Экипаж ракетного комплекса может обнаружить цель всего за две секунды. На экране радиолокационной станции отображаются не только любые летательные аппараты, но и птицы.

Ранее стало известно, что новые корабли Военно-морского флота России получат на вооружение морскую версию ЗРК "Тор", которую разрабатывает Ижевский электромеханический завод "Купол".