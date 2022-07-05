Сдавшихся с "Азовстали" в Мариуполе командиров "Азова"* содержат в России

Сдавшихся с завода "Азовсталь" в Мариуполе в плен командиров националистического батальона "Азов"* содержат в России.

Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник. Речь идёт о Денисе Прокопенко и его заместителе Святославе Паламаре. Членов националистического формирования доставили на один из спецобъектов.

Источник RT также опровергает сообщения СМИ о том, что боевики якобы находятся в СИЗО "Лефортово". Об этом официально заявили во ФСИН, информацию подтвердили RT в ОНК Москвы.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.