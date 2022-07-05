Сдавшихся с завода "Азовсталь" в Мариуполе в плен командиров националистического батальона "Азов"* содержат в России.
Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник. Речь идёт о Денисе Прокопенко и его заместителе Святославе Паламаре. Членов националистического формирования доставили на один из спецобъектов.
Источник RT также опровергает сообщения СМИ о том, что боевики якобы находятся в СИЗО "Лефортово". Об этом официально заявили во ФСИН, информацию подтвердили RT в ОНК Москвы.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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