Российским войскам удалось подойти вплотную подойти к Артёмовску после освобождения населённого пункта Клиновое от киевских силовиков. Бойцы продвигаются со стороны Покровского.
Группировка ВСУ в районе Артёмовска оказывается в так называемом огневом мешке, а это указывает на то, что противник не сможет длительное время держать оборону. Кроме того, наша армия вышла к железной и автомобильной дороге к северу от Соледара, сообщает "Военное обозрение".
Боевая авиация и артиллерия громит врага на славянском направлении. Также известно о нанесении ударов по позициям ВСУ в районе Адамовки и на николаевском направлении.
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