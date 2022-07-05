Группировка ВС РФ вплотную подошли к Артёмовску после освобождения Клинового

Российским войскам удалось подойти вплотную подойти к Артёмовску после освобождения населённого пункта Клиновое от киевских силовиков. Бойцы продвигаются со стороны Покровского.

Группировка ВСУ в районе Артёмовска оказывается в так называемом огневом мешке, а это указывает на то, что противник не сможет длительное время держать оборону. Кроме того, наша армия вышла к железной и автомобильной дороге к северу от Соледара, сообщает "Военное обозрение".

Боевая авиация и артиллерия громит врага на славянском направлении. Также известно о нанесении ударов по позициям ВСУ в районе Адамовки и на николаевском направлении.