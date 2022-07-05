ВЗГЛЯД: назрела новая стадия российской спецоперации на Украине

Российская армия и союзные силы ЛДНР вплотную подошли к последнему крупному населённому пункту, который прикрывает путь на Славянск — Северску. Новые крупные военные события разворачиваются на Украине.

Киевские силовики применяют привычную тактику, выстраивая оборону вдоль трасс (автомобильных и железнодорожных), которые идут от Северска на Артёмовск (Бахмут). Ранее ВСУ формировали линии обороны вдоль Северского Донца. Однако ВС РФ не пошли на прямой штурм, а зашли с тыла, что позволило попутно создать котёл в Горском-Золотом, сообщает деловая газета "Взгляд".

Сейчас наши войска на подступах к Славянску, за которым противнику будет уже невозможно организовать линию обороны, так как промышленный район Донбасса здесь заканчивается и начинается Левобережная Украина. Создать мощные укрепрайоны ВСУ в данном регионе просто негде, поэтому ВС РФ смогут продвигаться в направлении Запорожья, выйдя на оперативный простор на огромной территории.

"Дальнейшие события могут разбиться на несколько разных по масштабам и длительности операций. Возможно, что взламывание линий обороны вокруг Славянска (сколько бы их не было) займет до пары недель в зависимости от уровня морального духа обороняющихся", — пишет "Взгляд".