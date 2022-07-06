Сивков: американские РСЗО HIMARS уступают советским “Ураганам”

На фоне появления у ВСУ американской РСЗО M142 HIMARS военные аналитики решили сравнить её с РСЗО "Ураган”.

Как отметил замдиректора Российской академии ракетных и артиллерийских наук, эксперт Константин Сивков, американская реактивная система залпового огня не только не превосходит российские, но и уступает советскому "Урагану”.

"На самом деле это довольно обычный тяжелый ракетный комплекс. Если сравнивать ее с РСЗО "Ураган”, то американская система имеет калибр 240 мм, а РСЗО "Ураган” советского производства, которая, в частности, стоит на вооружении в Украине, имеет калибр 220 мм. HIMARS, в зависимости от типа снаряда, имеет дальность поражения цели от 32 до 42 км, а наша система поражает цель на расстоянии 35 км. У HIMARS 6 ракетных шахт, а у нашего "Урагана” — 16″, — приводит цифры обозреватель.

Система Himars считается оружием точного наведения и не позиционировалась, как оружие для удара по площадям. Примечательно, что она создана как раз на базе РСЗО "Ураган”, которая может поражать с наземной и средней дистанции более 100 км даже стандартными боеприпасами.

А ключевым недостатком систем из США является то, что их могут блокировать средства РЭБ, в то время как "Ураган” работает в любых условиях.