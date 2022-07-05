Леонков: скоро и на HIMARS найдут управу

На Украине реактивные системы залпового огня HIMARS скоро ждёт неприятный сюрприз.

Об этом в эфире "России 1" сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

"У них каждый месяц был посвящён определённому чудо-оружию. Перед началом СВО это был месяц "Байрактаров"... Потом у них были "Джавелины", NLAW. Сейчас у них месячник "HIMARS", которые как бы обнаружить не могут, они бьют. Они бьют по тем координатам, которые им предоставляет американская разведка", — заявил аналитик.

На предложение ведущего "сбивать спутники", обозреватель ответил, что решение уже найдено.

"Думаю, что в ближайшее время для них будет очень неприятный сюрприз. Когда эти "HIMARS" вдруг неожиданно начнут подбиваться высокоточным оружием, которое летит быстрее, чем экипаж "HIMARS" успеет прыгнуть в машину и нажать на педаль и уйти с места, с которого оно стреляло и наносило удар по нашим городам", — обещает Леонков.

Он отметил, что наши системы противовоздушной обороны сбивает эти ракеты.

"Пока у нас результативность 4 к 6, то есть 4 сбиваем, 2 ещё как-то там долетает. Но всё равно работа идёт. Понятное дело, что новое оружие, мы на этом оружии учимся, оттачиваем своё мастерство", — подытожил эксперт.