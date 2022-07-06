19FortyFive: Киев и Вашингтон врут о возможной победе Украины

После отступления украинской армии из Лисичанска, Киев продолжает утверждать, что "вернётся и победит". Аналитики из США уверены, что власти Украины ошибаются.

Киевскому режиму пора смириться с неизбежным: ВСУ будут продолжать нести потери за потерями, отдавая все больше территории. Если Киев и Запад будут и далее игнорировать сложившуюся на поле боя реальность, Украина может потерпеть полное поражение, считают эксперты американского издания 19FortyFive.

"Судя по публичным заявлениям высокопоставленных киевских и вашингтонских лидеров, складывается мнение, что Украина на самом деле побеждает", — пишут авторы материала.

Это почти полная противоположность тому, что происходит на самом деле. Несмотря на риторику украинского президента и американских генералов, отсутствуют любые основания, позволяющие надеяться на победу Украины, отмечают аналитики. Российские войска продолжают занимать крупные города, наиболее подготовленные и опытные подразделение ВСУ уже уничтожены.

На Западе описывают прогресс России в спецоперации как "маленькие успехи" и "медленное движение". Но если рассматривать прогресс СВО, более точными терминами должны быть "методично" и "неустанно", приходят к выводу эксперты из США.