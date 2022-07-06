Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Хакасии браконьеры из Красноярского края выловили рыбы на 245 тысяч рублей
Сивков: американские РСЗО HIMARS уступают советским “Ураганам”
Жительница Красноярска пожаловалась, что не может записаться в поликлинику ФМБА
Сирийские военные заблокировали колонну бронетехники армии США
Белорусские наёмники-националисты были ликвидированы под Лисичанском
Альтштейн: ВОЗ может объявить о завершении пандемии COVID-19 к концу года
Рогов призвал военнообязанных украинцев уезжать на освобождённые территории
ВС России впервые применили на Украине электромагнитные комплексы "Ступор"
Кадыров о планах Зеленского по возвращению Лисичанска: "Мой вам совет — бегите!"

19FortyFive: Киев и Вашингтон врут о возможной победе Украины

Силовые структуры

После отступления украинской армии из Лисичанска, Киев продолжает утверждать, что "вернётся и победит". Аналитики из США уверены, что власти Украины ошибаются.

19FortyFive: Киев и Вашингтон врут о возможной победе Украины

Киевскому режиму пора смириться с неизбежным: ВСУ будут продолжать нести потери за потерями, отдавая все больше территории. Если Киев и Запад будут и далее игнорировать сложившуюся на поле боя реальность, Украина может потерпеть полное поражение, считают эксперты американского издания 19FortyFive.

"Судя по публичным заявлениям высокопоставленных киевских и вашингтонских лидеров, складывается мнение, что Украина на самом деле побеждает", — пишут авторы материала.

Это почти полная противоположность тому, что происходит на самом деле. Несмотря на риторику украинского президента и американских генералов, отсутствуют любые основания, позволяющие надеяться на победу Украины, отмечают аналитики. Российские войска продолжают занимать крупные города, наиболее подготовленные и опытные подразделение ВСУ уже уничтожены.

На Западе описывают прогресс России в спецоперации как "маленькие успехи" и "медленное движение". Но если рассматривать прогресс СВО, более точными терминами должны быть "методично" и "неустанно", приходят к выводу эксперты из США.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
ВЗГЛЯД: назрела новая стадия российской спецоперации на Украине

Взламывание линий обороны может занять несколько недель.

ВЗГЛЯД: назрела новая стадия российской спецоперации на Украине
Bulgarian Military: Украина продала России французские гаубицы Caesar
Мир. Новости мира
Bulgarian Military: Украина продала России французские гаубицы Caesar
Силовые структуры
Леонков: скоро и на HIMARS найдут управу
Силовые структуры
ВКС России уничтожили военную базу 79-й бригады ВСУ в Николаеве
Игорь Латунский Ветеран КГБ Виктор Черкашин: государство не может существовать без контрразведки Игорь Латунский Любовь Степушова Турция задержала сухогруз с зерном из Бердянска, скоро закроет для РФ Босфор Любовь Степушова Людмила Черткова Каждый следующий День независимости США может стать последним Людмила Черткова
Силовые структуры
ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ в Сумской области Украины
Мир. Новости мира
Yomiuri: Си Цзиньпин отказался от приглашения Путина посетить РФ
Украинские военные обстреляли несколько населённых пунктов в Курской области
Происшествия
Украинские военные обстреляли несколько населённых пунктов в Курской области
Последние материалы
Сивков: американские РСЗО HIMARS уступают советским “Ураганам”
19FortyFive: Киев и Вашингтон врут о возможной победе Украины
Жительница Красноярска пожаловалась, что не может записаться в поликлинику ФМБА
Сирийские военные заблокировали колонну бронетехники армии США
Белорусские наёмники-националисты были ликвидированы под Лисичанском
Альтштейн: ВОЗ может объявить о завершении пандемии COVID-19 к концу года
Рогов призвал военнообязанных украинцев уезжать на освобождённые территории
ВС России впервые применили на Украине электромагнитные комплексы "Ступор"
Кадыров о планах Зеленского по возвращению Лисичанска: "Мой вам совет — бегите!"
Арестович заявил, что бойцы ВСУ "плакали" над каждым снарядом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников