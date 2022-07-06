Кадыров: жители Лисичанска радостно встретили освободительную армию России

Жители Лисичанска с улыбками на лицах встретили освободительную армию России. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, над освобождённым городом "вновь взошло солнце". Он подчеркнул: искренняя радость местного населения — лучшая награда для Вооружённых сил РФ.

"Жители Лисичанска с распростёртыми объятиями встретили освободительную армию России в своём родном, а ныне уже свободном городе", — отметил Кадыров.

Политик добавил, что главный принцип РФ на освобождённых территориях — решить проблемы с продовольствием и помочь людям в налаживании мирной жизни.

Как пояснил глава Чечни, накануне в Лисичанск доставили долгожданную гуманитарную помощь, за продуктами выстроилась огромная очередь. Он убеждён: это свидетельствует о том, что украинские националисты "морили граждан голодом". Кадыров пообещал наладить постоянные поставки продовольствия и медикаментов в город.