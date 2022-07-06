Жители Лисичанска с улыбками на лицах встретили освободительную армию России. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
По его словам, над освобождённым городом "вновь взошло солнце". Он подчеркнул: искренняя радость местного населения — лучшая награда для Вооружённых сил РФ.
"Жители Лисичанска с распростёртыми объятиями встретили освободительную армию России в своём родном, а ныне уже свободном городе", — отметил Кадыров.
Политик добавил, что главный принцип РФ на освобождённых территориях — решить проблемы с продовольствием и помочь людям в налаживании мирной жизни.
Как пояснил глава Чечни, накануне в Лисичанск доставили долгожданную гуманитарную помощь, за продуктами выстроилась огромная очередь. Он убеждён: это свидетельствует о том, что украинские националисты "морили граждан голодом". Кадыров пообещал наладить постоянные поставки продовольствия и медикаментов в город.
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