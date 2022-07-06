ВС РФ нанесли удары по оборонным объектам Харькова ракетами ОТРК "Искандер"

В рамках специальной военной операции на Украине продолжается нанесение высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины.

Стало известно о нанесении ещё одной серии ракетных ударов, поразивших оборонные объекты противника в городе Харькове. Сообщая об этом, издание "Русская весна" уточняет, что удары были нанесены с применением ОТРК "Искандер". В городе сработали сирены воздушной тревоги. ВС РФ осуществили пуск примерно пяти ракет.

Сегодня также сообщалось о нанесении ракетных ударов по объектам в Хмельницкой и Одесской областях Украины.