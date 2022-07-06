Суздальцев: новая тактика — точечная борьба с наиболее боеспособными частями ВСУ

Украину продолжат полностью обеспечивать всеми видами вооружения, необходимыми на поле боя.

Об этом сообщил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Но это может создать ситуацию, когда ВС РФ будут вынуждены расширить зону спецоперации до Львова, уверен политолог Андрей Суздальцев.

По его словам, сегодня нельзя говорить о жёстком графике СВО. И всё сейчас на Украине под давлением текущей обстановки. Ведь на стороне киевского режима весь Запад, сообщает издание "Украина.ру".

"Украинская армия маневрирует, используя собственные и внешние ресурсы, и это меняет наши планы. Мы перешли от масштабного наступления по большой дуге от Киева до Херсона к точечной операции против наиболее боеспособных подразделений вооруженных сил. Сейчас таких точек три: Донбасс, Николаев и Харьков, где усиливаются возможности украинских войск”, — подытожил Суздальцев.