Литовкин о сложности уничтожения боевиков в городах: прячутся среди гражданских

В специальной военной операции на Украине ВС РФ испытывают определённые сложности с ликвидацией националистов, скрывающихся в городах.

Об этом сообщил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин.

По словам эксперта, боевики размещают артиллерию и РСЗО в жилых кварталах и оттуда обстреливают мирных граждан Донецка. Но РФ проводит специальную операцию так, чтобы мирное население не пострадало. Поэтому подобные реактивные системы залпового огня в жилой застройке не могут уничтожаться ракетными ударами.

Аналитик отметил, что такая тактика националистов ограничивает действия Вооружённых сил РФ, цитирует Литовкина издание "Украина.ру".

"Системы ПВО есть, это понятно. Но бандеровцы ставят свои системы РСЗО в жилых кварталах, а РФ взяла на себя одностороннее обязательство не стрелять по мирному населению, объектам жизнеобеспечения. Это ограничивает наши действия", — в частности, подчеркнул полковник.